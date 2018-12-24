القاهرة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من شرائح من المستثمرين، واتجاه المحافظ المالية لتسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية العام.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر6 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 5ر731 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 440 مليون جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 26ر1 في المئة ليغلق عند مستوى 12784.44 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 38ر0 في المئة مسجلًا 671.47 نقطة.وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي خسر نحو 5ر0 في المئة من قيمته عند الإغلاق، لينهي التعاملات عند مستوى 1675.86 نقطة.// انتهى //17:15ت م0161