مكة المكرمة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسناقش المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الاسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة سبل تطوير أعمال توعية الحجاج وإرشادهم لموسم الحج القادم والطرق المثلى للرقي بالخدمات المقدمة للمستوى المأمول، حتى تتحقق الأهداف المرجوة من توعية الحاج وإرشاده.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة التي مثلها الأمين العام المكلف محسن بن سيف الحارثي، بحضور مدير إدارة التراخيص في وزارة الحج عبدالله الصاعدي, فيما مثل المجلس التنسيقي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي الدكتور ساعد الجهني، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم المزيني والأمين العام للمجلس عدنان اليامي والدكتور محمد العروسي مسؤول الملفات والعلاقات العامة بالمجلس.وأوضح المزيني, أن فتح المجال لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لاختيار الدعاة يساعد في تحقيق أهداف الطرفين وذلك لمواءمة الداعية لبيئة الحجاج, مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المجلس التنسيقي ووزارة الحج والعمرة وأمانة التوعية الإسلامية في الحج لتطوير أعمال التوعية الإسلامية بوصفها جزء مهم من خدمة الحاج.من جانبه أكد الحارثي, حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تطوير آلية اختيار الدعاة مع مراعاة رضى المستفيدين من الخدمة, مبيناً أن التطوير مستمر في أعمال وخدمات الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ووزارة الحج والعمرة.وعبر الجهني, عن شكره وتقدير لكل ما تقوم به وزراتا الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل تطوير خدمة حجاج الداخل حتى تواكب متطلبات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:20ت م0163