سكاكا 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستواصل شرطة منطقة الجوف حملتها " وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت امس عددا من المواقع في مدينة سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل ، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص .ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.// انتهى //17:38ت م0165