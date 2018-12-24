الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوصل إلى الرياض اليوم صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الرياض, لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- .وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //17:44ت م0166