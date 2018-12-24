الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستُلعب غدا الثلاثاء خمس مباريات في الدوري الممتاز لكرة السلة ضمن الجولة الخامسة المؤجلة .ويستضيف الانصار نظيره الأهلي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز ، ويحتل الأول المركز السابع برصيد (9) نقاط ، بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد (9) نقاط ، وعلى نفس الصالة يلتقي أحد والاتحاد ، ويتصدر أحد الترتيب برصيد (14) نقطة ، بينما الاتحاد ثانيا برصيد (11) نقطة.ويحل الوحدة ضيفا على النصر ، ويحتل النصر المركز السادس برصيد (10) نقاط ، بينما الوحدة في المركز السابع بنفس الرصيد (10) نقاط ، ويستضيف الفتح النهضة ، ويحتل الأول المركز الثالث برصيد (11) نقطة، بينما الثاني يتذيل الترتيب وبرصيد (7) نقاط ، ويلعب السلام مع الهلال على صالة هيئة الرياضة ، ويحتل السلام المركز التاسع برصيد (9) نقاط ، بينما الهلال في المركز الرابع برصيد (11) نقطة .// انتهى //17:50ت م0168