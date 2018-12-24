الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس

زار وفد علمي من جمهورية أوكرانيا، اليوم، مركز البحوث والتواصل المعرفي، بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع المركز، والاطلاع على أعماله وبرامجه واصداراته.

ورافق السكرتير الثاني بسفارة أوكرانيا لدى المملكة فولوديمير مارتينيوك أعضاء الوفد الذي ضم مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الأوكرانية الدكتور أوليكساندر بوهومولوف، وأستاذ كرسي الدراسات العربية والإسلامية بجامعة تاراس شفتشينكو الوطنية بكييف الباحث والمترجم البرفسور فاليري ريبالكن، والمترجمة أستاذة لغات وآداب الشرق الأدنى والأوسط بالجامعة الدكتورة أولينا خوميتسكا.

وقدم رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، نبذة عن أعمال المركز واصداراته، فيما جرى مناقشة سبل التعاون بين الجانبين والاتفاق المبدئي على توقيع اتفاقية عمل مشترك في الجوانب البحثية والعلمية، إضافة إلى مشروعات الترجمة والنشر.

وأوضح الجانب الأوكراني أن معهد الاستشراق، وجامعة تاراس شفتشينكو الوطنية بكييف، متمثلة بقسم لغات وآداب الشرق الأدنى والأوسط، وكرسي الدراسات العربية والإسلامية، تهتم بالتعاون مع مراكز الفكر السعودية، والمؤسسات الأكاديمية، والتشارك في تحقيق تطلعات البلدين لتقوية أواصر التواصل العلمي والمعرفي، خصوصاً أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة وأوكرانيا في أفضل أحوالها.

من جانبه أكد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي، استعداد المركز في التعاون العلمي والبحثي مع المعهد والجامعة، وعموم مراكز البحث في جمهورية أوكرانيا، فيما يخدم الحركة الثقافية والعلمية بين البلدين.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لمركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالله بن يوسف الكويليت، ومسؤول العلاقات الثقافية صالح زمانان، والباحث في المركز محمد الصادق.

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17:51ت م

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