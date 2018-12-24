الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستقام غدا مباراة واحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تجمع الرائد والتعاون في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للمسابقة .ويدخل الرائد اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، فيما يحل التعاون رابعًا برصيد 24 نقطة.وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي قررت تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها 9 نوفمبر الماضي لوجود أعمال صيانة في أرضية الملعب .// انتهى //18:01ت م0171