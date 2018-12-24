الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوصل إلى الرياض اليوم, ممثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت , معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله الجابر الصباح, يرافقه كل من معالي المستشار بالديوان الأميري المستشار يوسف حمد الإبراهيم, ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح, والوكيل المساعد بمكتب نائب وزير شؤون الديوان الأميري خالد إبراهيم الكندري, والشيخ خالد طلال خالد الأحمد الصباح مدير الارتباطات الأميرية, وفيصل عبدالرحمن بودي من مكتب نائب وزير شؤون الديوان الأميري , والشيخ مبارك حمود السالم الصباح من المراسم والتشريفات الأميرية , لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- .وكان في استقبالهم في مطار الملك خالد الدولي, الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة , ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //18:03ت م0172