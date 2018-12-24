القفل 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية القفل ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم, عدة جولات رقابية صحية على المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بصحة العامة, وذلك استمراراً لحملة "غذاؤكم أمانة" .وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن حامظي, أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية شملت عدد من المطاعم والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة، مفيداً أنه تم رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإغلاق مطعم وبوفية ومحل تموينات الغذائية.وأكد أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح, داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية.// انتهى //18:27ت م0181