الكويت 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأعلن مجلس الوزراء بدولة الكويت اليوم ، قبول استقالة أربعة وزراء من الحكومة الكويتية.وقال المجلس - في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم - برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي – إنه تم قبول استقالة كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة وشؤون البلدية حسام الرومي ووزير شؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.// انتهى //18:42ت م0186