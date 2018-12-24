القاهرة 17 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، بحصور وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المهندس خضر محمد قسم السيد.وتناقش الدورة القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل وفقًا لاتفاقية 1959.ويتناول جدول الأعمال دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.// انتهى //18:52ت م0190