الخبر 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن عبدالله اليوم، جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاهتمام بمسيرة العمل في الجامعة وتطوير المستوى الأكاديمي والإنشائي.وأطلع مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري, سموه على مرافق الجامعة المستحدثة مؤخراً، والكليات والتخصصات الجديدة التي ستطلقها الجامعة مع بداية العام المقبل 2019 ومنها كلية القانون والعمارة وبرنامج الدراسات العليا.واستمع سموه لشرح عن كلية الأمير سلطان للإعاقة البصرية من الجنسين وهي الكلية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وإنشاء مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي اللذين ستقيمهما الجامعة، إضافة لشرح مفصل عن جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.كما استمع سموه لشرح عن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال الذي اطلقته الجامعة مؤخراً بهدف توظيف وتبني أفكار الشباب الإبداعية بما يحقق الأهداف المخطط لها وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية، وكذلك دعم البحوث الطلابية خاصة طلاب الجامعات والإشراف على تحويل تطبيقاتها بما يخدم المجتمع في المجالات المختلفة سواء الصناعة أو غيرها.كما اطلع الأمير محمد بن فهد على نتائج تمثيل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في منتدى المجتمع المدني الذي نظمته جامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.وأكد سمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، أن الجامعة تسعى للتميز لخدمة اهداف التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤيتها 2030 في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //19:00ت م0191