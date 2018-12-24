الباحة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسكثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة أمس, جولاتها الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار والسياح خلال موسم إجازة الربيع.وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر بن محمد الشهري, أن أعمال الرقابة والتفتيش لقطاع الإيواء بالمنطقة هي عملية مستمرة يقوم بها المسؤولين المختصين بالفرع على مدار العام وبشكل يومي، ويتم زيادة معدل الزيارات خلال المواسم بمعدل أعلى.وأشار الشهري إلى أن الفرع يقوم بالإضافة إلى ذلك بأعمال الترخيص والتصنيف لقطاع الايواء السياحي وقطاع السفر والسياحة، وتنظيم الرحلات السياحية، وهي الخطوة الأهم التي يتم من خلالها ضبط الجودة للقطاع.// انتهى //19:07ت م0192