الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أقيم اليوم حفل تخريج الدورة الثانية والأربعين من طلبة معهد الجوازات ، بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.من جهته حثّ مدير معهد الجوازات المقدم خالد بن محمد العتيبي في كلمة ألقاها خلال الحفل الخريجين على عكس الصورة الإيجابية التي يتمتعون بها وما تعلموه في هذه الدورة وما يتحلون به من الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم، والتقيد بالانضباط العسكري في جميع مهامهم، ليُظهروا الصورة الحسنة عن رجال الأمن بصفة عامة وموظفي الجوازات بصفة خاصة ، مشيراً إلى أنه يُعقد بالمعهد الدبلوم التأهيلي الخامس للضباط من خريجي كلية الملك فهد الأمنية المعينين في قطاع الجوازات .وأوضح المقدم العتيبي أن تطبيق استخدام تقنية المعلومات في معظم أعمال المعهد الإدارية والأعمال الأخرى المتعلقة في شؤون الطلبة والتعليم والتدريب أسهم بصورة فاعلة في إنجاز الأعمال بكفاءة عالية .وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل ، تلاها العرض العسكري ، ثم مبادرة معهد الجوازات بتفعيل دور شباب "أبشر " من طلبة الدورة وعرض مشروع ( التدريب التفاعلي ) ، قبل أن يؤدي الخريجون قسم الولاء والطاعة.وفي نهاية فقرات الحفل تسلم الخريجون شهاداتهم وجوائز التفوق للمتميزين في الأنشطة المختلفة وتكريم المتعاونين مع المعهد من الجهات الحكومية وإدارات المديرية العامة للجوازات والضباط والأفراد والموظفين والمدربين المتميزين من منسوبي المعهد.// انتهى //20:32ت م0198