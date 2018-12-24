نيويورك 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسهبطت الأسهم الأمريكية عند بداية جلسة قصيرة اليوم، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء في شهر ديسمبر مقارنة مع الشهور المقابلة منذ الكساد الكبير.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 128.09 نقطة، أو ما يعادل 0.57 بالمئة، عند الافتتاح إلى 22317.28 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 16.06 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 2400.56 نقطة،ونزل المؤشر ناسداك المجمع 54.51 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 6278.49 نقطة عند الافتتاح.// انتهى //20:33ت م0199