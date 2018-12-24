الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدا مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم ، بـ 7 مواجهات .ويلتقي أبها متصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، مع ضيفه القيصومة الـ20 برصيد 13 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.ويخرج جدة الوصيف بـ28 نقطة لمواجهة مضيفه العروبة الثامن عشر برصيد 19 نقطة، على ملعب نادي العروبة ، ويلتقي ضمك رابع جدول الترتيب برصيد 28 نقطة مع مضيفه العين الخامس عشر بـ20 نقطة، وذلك على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ، ويلتقي فريق هجر السادس بـ24 نقطة نظيره لملاقاة الطائي صاحب المركز الثالث عشر بـ21 نقطة، بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.ويستضيف الجيل سابع الترتيب برصيد 24 نقطة، نظيره نجران العاشر بـ 22 نقطة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء ، ويواجه فريق الشعلة السابع عشر برصيد 19 نقطة ضيفه، الجبلين تاسع الترتيب برصيد 23 نقطة، على ملعب نادي الشعلة في الخرج.ويلعب فريق الوشم ثامن الجدول برصيد 23 نقطة، على ملعبه في شقراء، مع فريق النهضة صاحب المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الأربعاء بثلاث مباريات، حيث يلتقي المجزل الرابع عشر برصيد 21 نقطة، مع النجوم الثاني عشر بنفس الرصيد، بملعب مدينة المجمعة الرياضية.ويلعب الأنصار الثالث برصيد 28 نقطة، مع الكوكب السادس عشر، بـ20 نقطة، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، ويلتقي العدالة الخامس برصيد 27 نقطة، مع الخليج الحادي عشر برصيد 22 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء .// انتهى //20:33ت م0200