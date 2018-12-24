تبوك 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوقعت أمانة تبوك اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع الأكاديميات الرياضية بالمنطقة، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري وأمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق .وتضمنت الاتفاقية العمل على شراكة مجتمعية في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأكاديميات العسكرية الرياضية ، بهدف مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية (2030) في إعداد جيل واعي ثقافياً ورياضياً ليكونوا واجهة مشرقة لأبناء هذه المنطقة ، ونشر الوعي الرياضي والصحي بين أبناء منطقة تبوك ، واكتشاف المواهب الرياضية المميزة ورعايتها والاهتمام بها ، على أن تقوم أمانة تبوك بتهيئة المواقع التي يتم تنفيذ هذه الأنشطة فيها ومنها ممشى ، والساحات الرياضية و الحداق العامة .وقدم اللواء الشهري شكره لأمين منطقة تبوك على التجاوب مع هذه المبادرة وتقديم جميع أوجه التعاون من أجل تنفيذ هذه البرامج وخدمة المواطنين ، كما أشاد المهندس الشفق بجهود الاكاديميات العسكرية وما تقدمة من أنشطة تخدم أبناء المنطقة .// انتهى //20:36ت م0202