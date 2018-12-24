الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسشهد جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 "ولاء ووفاء، اليوم حضوراً لافتاً من زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين ومن مواطني مجلس التعاون الخليجي.ولفت أنظار ضيوف الجنادرية ، هوية الجناح التي اقتبست من قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح، الذي يعد من أهم القصور التاريخية في المملكة، مستوقفاً الزوار حيث حاز على إعجابهم غزارة الموروث الثقافي والتاريخي بمراكز وقرى الخرج، وأرثها الحضاري والثقافي والإنساني الذي يمتد عبر حقب تاريخية موغلة في القدم ، فمنذ الوهلة الأولى لدخول الجناح يستشعر الزائر تلك المعاني التراثية الأصيلة من خلال مجموعة من الحرفيين والأسر المنتجة التي تقدم موروثات شعبية وتنوع في العروض تبرز التراث والعادات والحرف القديمة والأكلات الشعبية، إلى جانب المعروضات الأثرية من أدوات الزراعة القديمة، وأدوات الطهي وغيرها .وحرص الزوار على الاطلاع على العروض التوثيقية التي تضمها مواقع الجهات الحكومية المشاركة التي رصدت أهم الإنجازات التنموية التي تشهدها مدينة السيح ومراكز وقرى محافظة الخرج في مختلف المجالات، والاطلاع على المعروضات التاريخية والأثرية .وتشهد الساحة الرئيسية في جناح الخرج عروض متعددة للفنون الفلكلورية والشعبية التي يشارك فيها زوار المهرجان.// انتهى//20:43ت م0204