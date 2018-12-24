الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأطلق جناح منطقة القصيم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، تطبيقاً بعنوان " تطبيق القصيم ، لينقل الزائر إلى الجناح عبر الواقع المعزز إلى محافظات ومراكز منطقة القصيم وما تشتهر به من أماكن سياحية وتراثية.ويعرض التطبيق إلى جانب مشاركة المرشد السياحي معلومات تفصيلية عن المنطقة، من خلال تحميله عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتصوير الباركود المعروض أمام الزوار، وتصفح معالم المنطقة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تشمل الرس وبرج الشنانة ، وسوق المسوكف، وجبل خرطم، وسوق المجلس ، وصخرة عنترة ، ومقصورة السويلم ، ومقصورة الراجحي ، ومتحف دار الأجداد ، ومنتزه الغضا ، وقلعة الجدعية.// انتهى //21:07ت م0207