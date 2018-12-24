الجزائر 17 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعوة من نظيره التونسي الباجي قائد السبسي لحضور القمة العربية القادمة بتونس .ونقل الدعوة مستشار الرئيس التونسي الحبيب الصيد الذي يزور الجزائر حاليًا لدى لقائه مع رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم.وأشار الصيد في تصريح أدلى به عقب اللقاء أن الرسالة تندرج أيضا في إطار التشاور بين البلدين تحضيرًا للقمة .// انتهى //22:03ت م0225