الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسيُقدم جناح الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33" لزواره العديد من الخدمات الطبية المجانية من خلال العيادات المتخصصة بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.وتنوعت مشاركات الشؤون الصحية لهذا العام بين "التغذية العلاجية" الذي يشرح المجموعات الغذائية ونماذج للطبق الصحي الذي يحوي على 6 مجموعات غذائية ونصائح هامة في التغذية، ويقدم ركن القطاع الشرقي عدة خدمات تصب في برنامجها " التصدي لأمراض العصر وتشمل القياسات الطبية للسكر والكولسترول في الدم، وقياس هشاشة العظام، وقياس فيتامين ( د ) في الدم، وقياس السمنة، وتوزيع الدهون والعضلات بالجسم، وقياس كمية غاز أول أكسيد الكربون في الرئة للمدخنين، من خلال أجهزة حديثة عالية الدقة .واشتمل الجناح على تطبيق إلكتروني يتيح لمرضى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني الاطلاع على ملفهم الطبي وملفات جميع أفراد الأسرة المسجلة في الملف الطبي الخاصة بالمريض، وحجز المواعيد وتعديلها وأوقات التطعيمات وسجل الزيارات، والوصفات الدوائية وتكرارها والاطلاع على نتائج الفحوصات سواء كانت تحاليل أو أشعة أو خزعات.ويتضمن جناح مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني معرضاً لإنتاج الأمصال، الذي يتيح للزوار معرفة كيفية إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والثعابين السامة بالمملكة وتصديرها لجميع دول الخليج والوطن العربي ، وتوزيعها على المستشفيات العامة، وتوعية الزوار بأخطارها وطرق تقديم الإسعافات الأولية الضرورية عن التعرض لأي لدغة ثعبان أو عقرب.ويحظى الزوار بتقديم الخدمات الطبية في ركن العيون، والاستفادة من التجهيزات الطبية التي وفرتها المدينة ‘ إلى جانب تقديم خدمات الأسنان والكشف الطبي على أسنان الأطفال، بالإضافة إلى تقديم التعليمات الطبية المتعلقة بسلامة الأسنان وصحة الفم .وشهد الجناح ركن الطب العسكري الميداني الذي يسهم في تقديم شروحات مفصلة عن الخدمات والطرق المثلى للإسعاف والبرامج المتعلقة بها.// انتهى //22:06ت م0226