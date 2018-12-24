عرعر 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، في مكتبه بمقر الجامعة اليوم عقود مشاريع جديدة بالمدينة الجامعية بعرعر بقيمة 187 مليون ريال بحضور ممثلي الشركات المنفذة.وأوضحت الجامعة أن المشاريع تشمل مشروع الموقع العام والبنية التحتية بالمدينة الجامعية بعرعر (المرحلة الثالثة) بقيمة 96,394,881 ريال، والمقاولات)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية بعرعر بقيمة 90,696,085 ريال .// انتهى //22:13ت م0228