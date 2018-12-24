الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسيعرض جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 ضمن مشاركة وزارة الداخلية في الجنادرية 33، العديد من النظم والأجهزة التقنية التي يتم استخدامها في مساندة رجال الأمن في تنفيذ مهامهم، حيث وفرت القطاعات الامنية عروضاً عينية وتلفزيونية للتعريف بالتجهيزات التقنية واستخداماتها بالمهام الأمنية.ويقدم جناح مركز العمليات الامنية الموحد "911 بمنطقة مكة المكرمة عروضاً بواسطة جهاز الواقع الافتراضي يتيح للزوار الاطلاع على الصور الفوتوغرافية بتقنية الهيلوجرام، كما يمكنهم من سماع بعض المكالمات الواردة لعمليات 911، إضافة الى تقديم عروض تطبيقات تقنية أخرى تعمل على تعريف زوار المهرجان بأعمال التطوير الجارية في نظم التواصل بين المجتمع والجهات الأمنية.// انتهى //22:14ت م0229