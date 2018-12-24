الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسزار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، اليوم، جناح الأحوال المدنية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33.وأكد اللواء الجلعود أن الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ للمهرجان ما هي الا امتداد لدعمها واهتمامها بالمسيرة الثقافية لهذه البلاد، ومد جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز المكانة التاريخية العميقة للمملكة وميراثها الكبير الذي يتواجد بمختلف أشكاله في الجنادرية، منوهاً بالدعم والمتابعة التي تحظى بها الأحوال المدنية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وحرصه على مشاركة كافة القطاعات في جميع المحافل والمناسبات الوطنية .وتجول اللواء الجلعود في الأركان والأجنحة المشاركة التي تضمنت لمحة تاريخية تبرز التطور السريع في توظيف التقنيات في خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات .//انتهى//22:16ت م0230