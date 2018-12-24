الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسلفتت قرية عسير بمحتواها التراثي وتصاميمها المعمارية الفريدة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام.وتكتنز قصور قرية عسير الثلاثة في الجنادرية أكثر من 13 ألف قطعة أثرية نادرة ومميزة، ربطت بين الماضي والحاضر ، كما اشتملت على أركان مختلفة تقدم المأكولات الشعبية المشهورة في عسير كالعريكة والخبز المصنوع من البر والدخن إلى جانب أركان مخصصة لبيع العسل الطبيعي بحضور مختبر خاص لفحص جودة العسل.وحظيت قرية عسير التراثية بالجنادرية بدعم كبير من أمارة المنطقة لتطوير المداخل وتصميم واجهات القرية، إضافة إلى تقديم روزنامة من المشاركات المتنوعة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع .ويشارك شباب وشابات المنطقة بإبداعاتهم الحرفية ومنتجاتهم اليدوية التي تعكس تاريخ وحضارة منطقة عسير وذلك من خلال 23 ركناً ومعرض للحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة تشرف عليه جمعية البر بأبها، دعماً منها للأسر المنتجة لتمكينهم من المشاركة في عرض إبداعاتهم وحرفهم ومشغولاتهم اليدوية ومواهبهم التشكيلية وأعمالهم الفنية.وتحيي عدد من الفرق الشعبية ليالي الجنادرية بعروض منوعة تشمل العرضة واللعب والمدقال والخطوة والدمة يشارك فيها أكثر من 300 عارض يقدمون 25 لون تراثي من الفلكلور الشعبي.// انتهى //22:27ت م0231