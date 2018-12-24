إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساتفقت باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والثقافة.جاء ذلك في الاجتماع الثامن للمشاورات السياسية بين باكستان ومصر الذي انقعد اليوم بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد برئاسة مساعد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي والشئون القانونية سيد حسين رضا، ومساعد وزير الخارجية المصري للشئون الآسيوية خالد ثروت.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع جوانب العلاقات الثنائية وإمكانية تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات، لتحقيق التنوع في طبيعة العلاقات لتشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والثقافة.وأعربا عن ارتياحهما إزاء متانة العلاقات القائمة بين البلدين، مع التنويه على ضرورة تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى لتحقيق المزيد من التقديم في العلاقات الثنائية.وذكر البيان أن الجانبين تبادلا كذلك وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز بشكل خاص على عملية السلام في أفغانستان والوضع في جنوب آسيا وفلسطين وسوريا والإصلاحات المقترحة في هيكل منظمة الأمم المتحدة.وأعرب الجانبان على ارتياحهما إزاء تمتعهما بتقارب وجهات النظر حول مع القضايا الإقليمية، والتعاون بين باكستان ومصر في المحافل الدولية، حيث اتفاقا على الاحتفاظ بهذا التقارب والتعاون والعمل على تعزيزه أكثر.كما اتفق الجانبان على التركيز على الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للتجارة الثنائية بما في ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة والوفود التجارية وتعزيز الاتصالات المباشرة بين القطاع الخاص.هذا وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة بين باكستان ومصر خلال الربع الأول من العام المقبل في إسلام أباد.// انتهى //22:28ت م0232