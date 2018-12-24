الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الخطوط الحديدية في مهرجان الجنادرية الجانبين التاريخي للخطوط الحديدية والعصر الحديث في المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها للخط الحديدي الرابط بين مدينتي الرياض والدمام بحضور جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - عام ١٩٥١م، عبر مجموعة من الصور والمعلومات الخاصة عن إنشاء السكة الحديدية وحفل افتتاحه، إضافة إلى عرض عدد من القطع التاريخية المستخدمة في أعمال الخط الحديدي في فترة الخمسينيات والستينيات الميلادية.

وأبرز المعرض الجانب الحديث للخطوط الحديدية وفي مقدمتها قطار الحرمين السريع، الذي تم تدشينه في شهر سبتمبر الماضي بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بعرض صور الافتتاح وأسطول المشروع ومجسمات لقطارات ومحطات القطار، إضافةً إلى صور ومجسمات لأعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومنشئات ومعدات التدريب والصيانة الخاصة بالمؤسسة في محطاتها الأربع في الرياض والأحساء وبقيق والدمام، واسطول الشحن والميناء الجاف بالرياض.

واحتوى المعرض على جناح خاص بإبراز الأعمال التي يقدمها موظفي المؤسسة من المواطنين السعوديين والتي تبلغ نسبتهم ٩٧%، من خلال عرض مرئي يقدم أعمال الصيانة التي تتم بأيدي أبناء الوطن، ومشاهدتها أثناء تجربة مقاعد قطار الدمام والرياض الموجودة في المعرض .

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22:33ت م

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