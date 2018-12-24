عرعر 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم ، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .‏‎‏ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .ووصف سموه المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في كل عام، بالرافد المهم للحركة الثقافية والفنية للمملكة، مؤكداً سموه أن المهرجان يشهد كل عام الرؤى والأفكار والإبداعات الجديدة التي تقدم مشهداً وجوهراً تراثياً وثقافياً يتيح للأجيال القادمة ربط حاضرهم بماضيهم .ونوه الأمير فيصل بن خالد بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .// انتهى //22:35ت م0235