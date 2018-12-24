الاحساء 17 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ، اليوم ، في مكتبه في المحافظة، نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد علي تطواني والوفد المرافق.واستعراض الدكتور تطواني، جهود الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المحافظة على التنوع الأحيائي وتنمية الحياة الفطرية وكذلك برنامج حماية الطيور المهاجرة على طول السواحل في المملكة والذي تنفذه الهيئة على طول الساحل الشرقي بعمق ٢٠ كلم من خط الساحل .وأكد أن البرنامج حقق إنجازات ملحوظة خلال السنوات الماضية بفضل الله ثم بفضل دعم ومساندة الجهات الرسمية وعلى رأسها محافظة الأحساء التي تلقى الهيئة منها كل الدعم والمساندة.وقدم نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الشكر والتقدير لسمو محافظ الاحساء على الدعم والمؤازرة التي تحظى بها الهيئة من لدن سموه .وفي ختام الزيارة قدم نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية درعاً تذكاريا لسموه بهذه المناسبة.//انتهى//22:38ت م0236