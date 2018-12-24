الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم ورشة العمل للحكم الإضافي وتقنية الفيديو VAR، التي أقيمت بالعاصمة الرياض واستمرت لمدة يومين، بمشاركة 37 حكمًا للساحة .وشهدت الورشة مشاركة مساعد رئيس اللجنة خليل جلال وعضو اللجنة عبدالله الشلوي، والمحاضر الإماراتي الآسيوي خالد الدوخي، وحضور المحاضر عبدالمحسن الزويد.وتم التركيز بشكل مكثف على الجانب النظري قبل التطبيق العملي ، كما تم عقد ورش عمل مصغرة لكل 5 حكام ، تم خلالها مناقشة حالات الحكم الإضافي والتطبيق الأمثل لمهام العمل الإضافي وكذلك تقنية الفيديو .وتم إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو وعمل "فيد باك" لحالات الفيديو ومناقشتها ، من أجل توحيد القرارات للحكام .وفي الجانب العملي تم إجراء تمرين لياقية متنوعة تعتمد على التركيز مع التحركات، قبل تقسيم الحكام إلى مجموعتين ، الأولى لحكام الساحة ، فيما تؤدي المجموعة الأخرى مهام الحكم الإضافي، وتم إعطاء أهم النصائح والتوجيهات وكيفية مساعدة حكم الساحة أثناء المباراة والمهام الخاصة بالحكم الإضافي .وفي ختام الورشة أكد خليل جلال بأن لجنة الحكام الرئيسية ، وبدعم الاتحاد السعودي، تولي للحكم السعودي الاهتمام الأكبر من أجل الرجوع لمستواه المعهود، التي عرف عنها سواء على المستوى الاتحاد الدولي أو الآسيوي.ونوه خليل جلال أن الاتحاد السعودي يعمل على دعم التحكيم من خلال إقامة العديد من ورش العمل سواء لحكام الساحة أو الحكام المساعدين .وشدد جلال على أن اللجنة لن تتهاون مع أي حكم مقصر ولا يستطيع مواكبة التطوير الذي يسعى لها الاتحاد خلال الفترة المقبلة .// انتهى //22:41ت م0238