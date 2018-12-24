الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسنفذت وزارة النقل ممثلة في فرعها بالرياض مدخلين جديدين لقرية الجنادرية كل مدخل بست مسارات مع مسارات للتباطؤ والتسارع ضمانا للسلامة المرورية، بالإضافة الى توسعة وتحسين مدخلين آخرين، مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية للدخول والخروج من وإلى موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33 .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان أن تلك الأعمال جاءت نظراً لما تشهده الطرق المؤدية لموقع المهرجان من كثافة مرورية عالية خلال فترة المهرجان، وامتداداً لما تبذله وزارة النقل من جهود في سبيل تسهيل حركة المرور على الطرق المؤدية للمهرجان، وذلك بعد دراسة الملاحظات التي سُجلت في الاعوام الماضية على الطرق المؤدية للمهرجان ومواقع الازدحام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأبان الضلعان أن من الأعمال التي نُفذت لتسهيل حركة المرور على الطرق المؤدية لموقع الجنادرية ، وتنفيذ طريق النقل الترددي وتزويد جميع الطرق المحيطة بموقع المهرجان باللوحات الإرشادية، مشيراً إلى أن المدخلين الجديدين للمهرجان تم إنشاؤهما في نهاية التوسعة بعرض 6 مسارات مخصصة للدخول، ومخرج آخر للمهرجان بعرض 6 مسارات مع توسعة الطريق قبل المدخل لزيادة عدد مسارات الطريق إلى 3 مسارات بعد عملية كشط وإعادة سفلتة الكتف الأسفلتي القائم وتخطيط المسارات حسب أصول السلامة المتبعة.وأضاف أنه تم كذلك توسعة وتحسين مدخلين آخرين، وتوسعة المدخل الثالث للمهرجان مع كشط وسفلتة لزيادة عدد مسارات الطريق إلى 3 مسارات، إضافة لإعادة تأهيل المخرج الرابع للمهرجان بعمل مسار لخروج السيارات.يذكر أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض انتهى من أعمال توسعة وتحسين الطريق المتجه للصمان بداية من جسر الثمامة إلى المدخل الأول للمهرجان لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة على هذا الطريق خاصة خلال فترة عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.// انتهى //22:55ت م0240