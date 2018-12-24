الاحساء 17 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واساستقبل سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، اليوم ، مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية المهندس هذال بن سفر العتيبي، والوفد المرافق لهما ، وذلك في مقر المحافظة في الهفوف.واطلع سموه على تقرير تعليم الأحساء حول تقديم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محاضرات تعريفية عن الجرائم المعلوماتية التي استهدفت طلاب وطالبات ومنسقي ومنسقات الإعلام والإدارات التعليمية بالأحساء وأسهمت في نشر ثقافة التعريف بأنواع الجرائم المعلوماتية و كيفية التعامل مع الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث بلغ عدد المستفيدين بهذه المحاضرات اكثر من ١٠٠ الف .وفي الختام كرم سمو محافظ الأحساء وفد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدرع تذكاري.//انتهى//22:56ت م0241