جيزان 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسواصل منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة ، الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية في فندق الراديسون بلو بمدينة جيزان ، فعالياته اليوم ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإعاقة.وأقيمت ورشة عمل بعنوان " خبرات في توظيف ذوي الإعاقة" ، تضمنت عدداً من أوراق العمل قدمها عدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال ومتحدثين من ذوي الإعاقة ونخبة من القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص.وأوضحت المسشارة في مجال الإعاقة خلود الحداد ، في ورقتها ، أن ذوي الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم بنسبة 15 بالمئة ، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 يوجد بها بند عن أصحاب الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوظيفهم وذلك لتميزهم بأنهم أكثر انضباطاً وإنتاجية وتكوين بيئة عمل مميزة ومعدل دوران أقل بين الوظائف، لافتة الانتباه إلى أن 3 بالمئة فقط من الشركات السعودية توظف ذوي الإعاقة.من جانبها أكد مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم جازان توفيق علاقي ، في ورقته ، أنه لايوجد أي قطاع يتعامل مع ذوي الإعاقة مثل قطاع التعليم الذي يتعامل معهم منذ عمر 3 سنوات إلى مابعد التوظيف، مبيناً أن أكبر عائق يواجه التعليم هو استغلال الأنظمة من قبل الشركات واستخدام نظام السعودة الوهمية.وأضاف أن طلاب ذوي الإعاقة متميزين في دراستهم ومتمكنين بالعمل في جميع المجالات المختلفة ، مشيراً إلى أن هناك أربعة مدارس بجازان يتواجد بها 200 طالب لكن الدمج المطبق بالمنطقة ليس دمجاً فعلياً بل هو إحدى بدائل الدمج.وفي ورقتها ، قالت مديرة ومؤسسة جمعية "الأنامل الذهبية" عائشة شبيلي ، إنه يجب الحرص على ذوي الإعاقة وتعليمهم والتركيز على أسرهم وأولياء أمورهم وتثقيفهم حتى يتمكن أبناؤهم من الدراسة ، مطالبة في الوقت نفسه بإقامة وتكثيف الملتقيات التثقيفة لهم ودعمهم بشتى الوسائل الممكنة.‬ ‫بدورها أشارت سيدة الأعمال ‬نسرين علوان ، إلى عدد من العوائق في توظيف ذوي الإعاقة إلا أنه يمكن تجاوزها وتدريبهم حتى يكونوا قادرين على العمل ، مؤكدة أنهم بحاجة لإتاحة الفرصة فقط .// انتهى //22:58ت م0242