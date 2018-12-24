مكة المكرمة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسثَمّن معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن الأعمال المباركة التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن وحرصها في كل عام على توفير المزيد من الإمكانات والتسهيلات لهم ليؤدوا مناسكهم في أمن وأمان وراحة واستقرار.وأشاد معاليه عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس بن عبدالغني قطان بمقر المؤسسة في مكة المكرمة بالمشروعات والإنجازات التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل التيسير على الحجاج أداء مناسكهم ، مقدراً في ذات الوقت الجهود المبذولة من المؤسسة والقائمين عليها لخدمة حجاج الصومال ، داعياً الله تعالى أن يجزي الجميع في هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما يقدم لضيوف بيت الله العتيق.واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عباس قطان خلال اللقاء إيجابيات الموسم الماضي 1439هـ لتعزيزها والملاحظات لتلافيها ليكون هذا العام 1440هـ حجاً ناجحاً وميسراً ، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسار الإليكتروني وبرنامجي التفويج إلى منشأة الجمرات وتفويج الحجاج للطواف حول الكعبة المشرفة, مؤكداً على أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج قبل قدومهم إلى الأراضي المقدسة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من وزارة الحج والعمرة والاهتمام بكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين .// انتهى //23:04ت م0243