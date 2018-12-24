عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية اذربيجان
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير اليوم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية جمهورية اذربيجان إلمار محمدياروف .
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين .
وتمنى الوزير إلمار محمدياروف للسفير السعودي النجاح في نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان .
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