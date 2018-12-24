الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير اليوم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية جمهورية اذربيجان إلمار محمدياروف .

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين .

وتمنى الوزير إلمار محمدياروف للسفير السعودي النجاح في نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان .

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23:06ت م

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