الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسزار معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة الثلاثون.وتجول معاليه في أركان الجناح، واستمع إلى شرحٍ مفصل عن ما تقدمه الوزارة من خدمات وبرامج وأنشطة لخدمة بيوت الله والدعوة إلى الله، إلى جانب الجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن التي تجسد رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بكافة مجالاته، وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال،وفي ختام الزيارة أشاد المحيسن بالجناح وما اشتمل عليه من أركان، ومعروضات تسهم في نشر الثقافة الإسلامية لرواد المهرجان من مختلف دول العالم، كما أبدى إعجابه الشديد بتميز الدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها الوزارة لزوار الجناح، لا سيما الدورات التدريبية في مجال الوعي الفكري , بالإضافة للخدمات الإلكترونية المقدمة للزوار .وقدّم الدكتور خالد المحيسن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما يقوم به من جهود ساهمت في تميز مشاركة الوزارة وإثراء زوار المهرجان .// انتهى //23:07ت م0245