الرباط 17 ربيع الاخر 1440 ه موافق 24 ديسمبر 2018 م واساعربت المغرب و اليابان عن عزمهما على ‘عطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأعلن البلدان عقب مباحثات جرت اليوم في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو أنهما اتفقا على تعزيز المشاورات السياسية و إنشاء لجنة وزارية مشتركة.كما اتفق الجانبان على النهوض بالتعاون الاقتصادي من خلال تعزيز دور المقاولات اليابانية في مجال الاستثمار و التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب و بالقارة الأفريقية.وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف في العالم.و يقوم وزير الشؤون الخارجية الياباني حاليًا بزيارة رسمية للرباط تعد الأولى من نوعها لرئيس دبلوماسية اليابان للمغرب منذ أكثر من ثلاثين عاما.// انتهى //23:20ت م0246