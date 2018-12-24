سياسي / المغرب و اليابان تؤكدان عزمهما على ‘عطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات
الاثنين 1440/4/17 هـ الموافق 2018/12/24 م واس
الرباط 17 ربيع الاخر 1440 ه موافق 24 ديسمبر 2018 م واس
اعربت المغرب و اليابان عن عزمهما على ‘عطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأعلن البلدان عقب مباحثات جرت اليوم في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو أنهما اتفقا على تعزيز المشاورات السياسية و إنشاء لجنة وزارية مشتركة.
كما اتفق الجانبان على النهوض بالتعاون الاقتصادي من خلال تعزيز دور المقاولات اليابانية في مجال الاستثمار و التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب و بالقارة الأفريقية.
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف في العالم.
و يقوم وزير الشؤون الخارجية الياباني حاليًا بزيارة رسمية للرباط تعد الأولى من نوعها لرئيس دبلوماسية اليابان للمغرب منذ أكثر من ثلاثين عاما.
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23:20ت م
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