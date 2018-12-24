نيويورك 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض وتفاقمت موجة بيع الأسهم الأمريكية في جلسة تعاملات قصيرة قبيل عطلة أيام الميلاد ، مع قلق المستثمرين من تحرك وزارة الخزانة لتشكيل مجموعة أزمة، إضافة إلى تطورات سياسية أخرى.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 653.1 نقطة، أو ما يعادل 2.91 في المئة إلى 21792.27 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 65.32 نقطة، أو 2.70 في المئة، إلى 2351.3 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 140.08 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 6192.92 نقطة.// انتهى //23:32ت م0248