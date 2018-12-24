الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسشهد جناح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، الذي يعد مناسبة وطنية تمتزج في نشاطاتها عبق التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر، ويسعى إلى التأكيد على الهوية العربية الإسلامية وتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه، واستهداف إيجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه وبين الإنجازات الحضارية، التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والعمل على إزالة الحواجز الوهمية بين الإبداع الأدبي والفني وبين الموروث الشعبي.وأشاد زوار الجنادرية بجناح الجامعة الذي يبرز مبادراتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية ويقدم معلوماتها ويعرف بنشأتها وتطورها وكلياتها وبرامجها ودورها في التنمية الوطنية.وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة محمد الشهري أن مشاركة الجامعة كانت من خلال جناح خاص في موقع المهرجان، يقدم للزوار والمهتمين نبذة تاريخية عن الجامعة وتعريفاً ببرامج الجامعة ومبادراتها ومن خلال عدد من المطبوعات، كما يقدم للزوار عدداً من الهدايا التذكارية.وأضاف أن جناح الجامعة يقدم عروضاً عبر الفيلم التسجيلي "الالتزام بالتميز" الذي يعرف بالجامعة وتخصصاتها وأقسامها الأكاديمية، كما يعرف الفيلم كافة زوار الجناح بمناحي تطور المدينة الجامعية ومراحل إنشائها، موضحاً أن مشاركة الجامعة لهذا العام تميزت بعرض عدد من العينات والمنتجات البحثية مثل عينات بترولية ومشتقات نفطية وأحافير وعينات صخرية من الحقول.وأضاف الشهري أن اختيار مجسم "برج الجامعة" كنموذج في بوابة "بيت الخير" – جناح المنطقة الشرقية – بالجنادرية هو تكريم للجامعة ومسيرتها وإنجازاتها، مشيراً إلى أن الجامعة عززت هذا الإنجاز وتتطلع من خلال سعيها الدائم للعطاء والتطوير في كافة المجالات العلمية والأكاديمية، أن تكون دائماً عند مستوى تطلعات الحكومة الرشيدة وكافة أبناء الوطن وكل القطاعات والجهات التي تتعاون معها في المجالات المختلفة.وأفاد أن "بيت الخير" يضم تمثيلاً تاريخياً وحضارياً لأهم معالم التطور بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن جناح الجامعة يشغل مكاناً بارزاً في الموقع الخاص بالتعليم في "بيت الخير، وهو الموقع الذي يضم أجنحة الجامعات ومؤسسات التعليم بالمنطقة الشرقية، مبيناً أن مشاركة الجامعة تهدف إلى إبراز وتعزيز دور الجامعة في مسيرة التنمية الوطنية، والتعريف بمسيرة الجامعة وتعزيز هويتها محلياً وعالمياً، لتوطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع، وتوثيق مسيرة الجامعة ومنجزاتها بصورة مستدامة.// انتهى //23:43ت م0249