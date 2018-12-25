الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسجسدت أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" عادات وثقافات وموروث شعبي قديم ، من أهمها تلك العادات التي يحرص عليها النساء الزائرات للمهرجان للبحث عن احتياجات المرأة الخليجية وما يضفي عليها وعلى نفسها جمالاً وسعادة.ويتصدر "النقش على اليدين بالحنا اهتمامات زائرات المهرجان الوطني للتراث والثقافة للخروج بأبهى الحلل والاهتمام بالثقافات النسائية كالملبس والتزين بالحُلي والأساور والخواتم أو نقش الحنا، لاسيما مع انتشار المهتمات بالنقش المنتشرات في أرض المهرجان، للرسم والنقش بأشكال مختلفة للنساء والفتيات .والتقت وكالة الانباء السعودية بالسيدة توبالي المشاركة في جناح الجمهورية الإندونيسية ـ ضيف الشرف المهرجان ـ التي تمرست في نقش الحنا بمهارات متنوعة لبت خلالها رغبات زائرات المهرجان، مبينة أنها تلقت تعليمها لهذه المهنة من والدتها وحافظت عليها وسعت إلى تطويرها مع تقنيات العصر الحديث.// انتهى //00:01ت م0251