الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسواصل شعراء أمسيات الشعر الشعبي، المنعقدة في إطار أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة، تألقهم وإبداعهم في أمسية الشعر الشعبي الثانية، التي أقيمت على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وسط حضور جماهيري متميز استمتعوا بما جادت به قرائح الشعراء في مساء جميل من مساءات جنادرية 33 .وكان عشاق الشعر على موعد مع فرسان الأمسية الثانية محمد النوه المنهالي من الامارات ، وعبدالله دليهي الهاجري من الكويت، وخلف المشعان من المملكة العربية السعودية، والمنشد محمد العيافي ، حيث قدم الأمسية الإعلامي مشعل الفوازي .وقدم الشعراء العديد من القصائد الوطنية ، وفي مختلف أغراض الشعر نالت استحسان الجمهور الحضور .وفي نهاية الأمسية سلم رئيس لجنة الأدب الشعبي سعد الحافي الدروع التذكارية للمشاركين في الأمسية .الجدير بالذكر أنه ستقام غداً الثلاثاء الأمسية الشعرية الثالثة، لكل من الشعراء .. خليفه الكعبي من الإمارات، وعيضة السفياني وناصر القرني وزايد الرويس ، والمنشد عبدالسلام الشهراني ، ويقدمها الإعلامي يوسف السليس .وأوضحت لجنة الأدب الشعبي أنه يوجد مكان مخصص للنساء، والدعوة عامة للجميع .// انتهى //00:08ت م0252