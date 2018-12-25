الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسأعرب رئيس جمعية الكتاب والسنة في السودان عثمان عبدالله محمد حبوب عن سعادته لاستضافته في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- والذي يشارك فيه للمرة الخامسة لما له من أهمية ثقافية على مستوى العالم .وأشاد عثمان حبوب بعمق العلاقات المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية، وقال" إن حضور مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة بالمملكة العربية السعودية، فرصة عظيمة للتعرف على مجرياته الغنية بالثقافة، وفرصة للتعرف عن قرب على هذا الوطن العزيز على قلوب المسلمين والعرب، ففيها قبلتهم التي اختارها الله سبحانه وتعالى" ، مشيراً إلى أن مهرجان الجنادرية يُعرفنا على التاريخ الثقافي والتراثي للمملكة العربية السعودية، مما يسهم في تعرف العالم عليها أكثر وبطريقة مختلفة، فمن قراءة التاريخ نعرف الحاضر ونرى أفق المستقبل .وأضاف : إن المهرجان يجمع بين المثقفين والأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الثقافات والأديان والأعراق، ومن جميع بقاع الأرض في مكان واحد، وذلك يعد أمراً هاماً وضرورياً، إذ يجتمع كل هؤلاء للتباحث والتشاور فيما يصب في مصلحة الثقافة في العربية والاسلامية والعالمية .// انتهى //00:13ت م0253