الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسيعرض كرسي ‏‏الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى خلال مشاركته الأولى في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة أمام زوار الجنادرية 21 كتاباً وصورٍاً تاريخية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بين الماضي والحاضر .وتأتي مشاركة الكرسي حرصاً من الجامعة للتعريف بأهدافه وبرامجه وإنجازاته، بمتابعة وتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.‏ وأكد الدكتور عبدالله الشريف أن الكرسي أخذ في اعتباره أن تكون مشاركته في المهرجان مثمرة ومعبرة عن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين بالتاريخ والتراث الوطني، لافتاً النظر إلى أن هذا الكرسي الذي يحمل ‏اسمه الكريم يعد ثمرة من ثمار اهتماماته وشاهداً على رعايته للتاريخ والتراث.وأفاد الشريف أن مشاركة الكرسي تأتي بخارطة متنوعة من الإصدارات تعرض صوراً تاريخية وصور لملوك المملكة العربية السعودية في مكة والمشاعر تدل على خدمتهم للحرمين الشريفين ورعايتهم لأهلها وتوفير الخدمات العصرية لقاصديها من الحجاج والزوار والمعتمرين، ‏وشاهدة على ما وصل إليه التطور العمراني للمقدسات الإسلامية ‏في العهد السعودي الزاهر وسيكون لذلك الأثر البالغ في نفوس زوار الكرسي ‏تقديراً لجهود المملكة وتعميقاً للروح الوطنية علاوة على تقديم عرض وثائقي مرئي يبرز مكانة مكة المكرمة ورعاية ملوك المملكة العربية السعودية لها واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بتاريخ الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والتاريخ الوطني والإسلامي عمومًا.// انتهى //00:17ت م0254