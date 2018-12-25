الرياض 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستقام مساء غداً الأمسية الشعرية الأولى للشعر الفصيح ، ضمن أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة ، وذلك بمقر النادي الأدبي بالرياض .ويشارك بالأمسية كل من رئيس إتحاد كتاب الإمارات حبيب يوسف الصايغ، ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سعيد الصقلاوي، والكاتبة والشاعرة الجزائرية سمية محنش، ورئيس إتحاد الكتاب والأدباء الليبيين خليفة أحواس، ورئيس إتحاد الكتاب والأدباء التونسيين صلاح الدين الحمادي ، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض والمدير المالي عبد الرحمن بن إبراهيم الجاسر .// انتهى //00:44ت م0257