الجنادرية 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسقام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بزيارة لأجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني.وتجول معالي الشيخ المعجب في جناح الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كما أطلع على أقسام المعرض، وتابع شاشات العرض الخاصة بشرح المساعدات والمميزات التي يحصل عليها الشهداء وأسرهم، كما استمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وإبراز التضحيات التي قدمها ويقدمها رجال الأمن في تنفيذ مهامهم لينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار في أرجاء الوطن .كما زار معاليه جناحي وكالة وزارة الداخلية لشؤون الافواج، ومبادرة طريق مكة الخاصة بحجاج بيت الله الحرام، التي تشرف وزارة الداخلية على تنفيذها، متجولاً في أرجاء الجناحين واستمع إلى شرح عن محتوياتهما الهادفة إلى التعريف بالمهام التي تؤديها قوات الأفواج، والأهداف التي حققتها مبادرة طريق مكة في تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام الرامية إلى تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم الى المملكة عبر مسارات إلكترونية موحدة يتم من خلالها إنجاز جميع الإجراءات اللازمة في مطارات بلدانهم قبل مغادرتها.// انتهى //01:09ت م0259