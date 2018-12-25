القاهرة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .وعبّر فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته.// انتهى //03:15ت م0262