صعـدة 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م واسعثرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم على مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شمالي شرق محافظة صعدة اليمنية.وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الميليشيا كانت تستخدم المخزن لتعزيز عناصرها، قبل أن تدحرها قوات الجيش اليمني من وادي آل بوجبارة القريب من مركز المديرية، مضيفًا أن المخزن يحتوي على كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تشمل صواريخ موجهة متطورة.// انتهى //05:31ت م0263