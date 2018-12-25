الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل كبار مسؤولي «الصحة» والمهتمين والمعنيين بالشأن الصحيخادم الحرمين يثني على دور الأزهر في نشر العلم الشرعيالقيادة تتلقى تعازي رئيس مجلس النواب اللبناني في الأمير طلالخالد الفيصل يطلع على خطط تطوير المناهج الدراسيةسعود بن نايف يطلع على إنجازات الجامعة «المفتوحة».. ويعزّي الراجحيأمير القصيم يدفع بـ 235 خريجاً من معهد «سرب» لميادين العمل بالخطوط الحديديةأمير حائل يدشن ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريعأمير الشمالية يؤكد أهمية دور فرع مركز المعلومات الوطنيأمير جازان لطلاب الجامعة: جهودكم محل إعجابناأمير الباحة يتفقد محافظة بلجرشي ويلتقي الأهاليمفتي الـمملكة يستقبل شيخ الأزهرالتحالف: ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل خرق اتفاق السويد بـ138 انتهاكاًاعتقالات الاحتلال تطال وزير الزراعة الفلسطينيالجامعة العربية تؤيد جهود مصر في المصالحة الفلسطينيةالبحرين تندد بتصريحات المالكياستقالة أربعة وزراء كويتيينالحكومة اليمنية تدين توقيع «مذكرة حوثية» مع «الغذاء العالمي»تقرير بريطاني يحذر من الاحتلال الحوثي في اليمنالجيش اليمني يفشل محاولات الميليشيا للتسلل في صرواحالعراق: «الحشد» يختطف 30 من عناصر البيشمركةالسودان: الجيش يؤكد التفافه حول قيادتهتسونامي إندونيسيا يخلّف مئات القتلى والجرحىبنغلاديش: الجيش يؤمن الانتخابات// يتبع //06:27ت م0003