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الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل كبار مسؤولي «الصحة» والمهتمين والمعنيين بالشأن الصحي
خادم الحرمين يثني على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي
القيادة تتلقى تعازي رئيس مجلس النواب اللبناني في الأمير طلال
خالد الفيصل يطلع على خطط تطوير المناهج الدراسية
سعود بن نايف يطلع على إنجازات الجامعة «المفتوحة».. ويعزّي الراجحي
أمير القصيم يدفع بـ 235 خريجاً من معهد «سرب» لميادين العمل بالخطوط الحديدية
أمير حائل يدشن ورش عمل مركز الإنجاز والتدخل السريع
أمير الشمالية يؤكد أهمية دور فرع مركز المعلومات الوطني
أمير جازان لطلاب الجامعة: جهودكم محل إعجابنا
أمير الباحة يتفقد محافظة بلجرشي ويلتقي الأهالي
مفتي الـمملكة يستقبل شيخ الأزهر
التحالف: ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل خرق اتفاق السويد بـ138 انتهاكاً
اعتقالات الاحتلال تطال وزير الزراعة الفلسطيني
الجامعة العربية تؤيد جهود مصر في المصالحة الفلسطينية
البحرين تندد بتصريحات المالكي
استقالة أربعة وزراء كويتيين
الحكومة اليمنية تدين توقيع «مذكرة حوثية» مع «الغذاء العالمي»
تقرير بريطاني يحذر من الاحتلال الحوثي في اليمن
الجيش اليمني يفشل محاولات الميليشيا للتسلل في صرواح
العراق: «الحشد» يختطف 30 من عناصر البيشمركة
السودان: الجيش يؤكد التفافه حول قيادته
تسونامي إندونيسيا يخلّف مئات القتلى والجرحى
بنغلاديش: الجيش يؤمن الانتخابات
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