وفي شأن محلي آخر، كتبت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها بعنوان (السياحة نبض الاقتصاد): تلعب السياحة على المستوى العالمي دوراً محورياً في إنعاش اقتصادات الدول، ولها تأثير مهم على المستوى المعيشي للمواطنين، فمع انتعاشها يتحقق النمو والرخاء في بلدان عماد حياتها يتكئ على السياحة، والعكس بالعكس.وأضافت أن بلادنا اتخذت الحكومة مؤخرًا العديد من الخطوات والإجراءات والأنظمة، التي عززت التركيز في مرحلتها الأولى على توفير خيارات سياحية وترفيهية للسعوديين والمقيمين، والعمل بجد ووتيرة متسارعة لتبني برامج ومشروعات ومهرجانات وفعاليات وأحداث كان يطلبها المواطن خارجياً، فأضحت واقعاً متاحاً أمامه وبتكلفة أقل، ومع توفير جملة من الخيارات التي تلائم مختلف فئات المجتمع والأذواق والاهتمامات.ورأت أن غالبية الخيارات السياحية والترفيهية موجودة في الداخل، بل وهناك من يأتي إلى بلادنا لحضورها، وكان تنظيم «رالي الدرعية» في شهر ديسمبر الحالي دليلاً عملياً على قدرة المملكة على تهيئة البيئة المميزة لأكبر الفعاليات العالمية، وتنظيمها وإخراجها للعالم في أفضل صورة، والأميز في هذه الفعاليات المتابعة والحضور الجماهيري، وحتى إن كانت بعيدة عن المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة، فمدينة العلا بمنطقة المدينة المنورة المشهورة عالمياً بآثارها تستعد حاليا لمهرجان شتوي كبير هو الأول من نوعه في المملكة ويشهد إقبالاً مميزاً لكل أحداثه السياحية والترفيهية والثقافية والفنية.واختتمت بالقول :لا يتوقف هذا التوجه والاهتمام بالسياحة وما يرتبط بها من أحداث على توفير احتياج المواطن، بل سيضع أثراً رقمياً في اقتصاد المملكة ومواصلة حضورها القوي والبارز بين اقتصادات العالم المتقدم، وسيكون لبدء التأشيرة السياحة الإلكترونية والتوسع فيها للعديد من الدول التي يرغب مواطنوها القدوم للمملكة، بعد جديد لنماء اقتصادي مهم للمرحلة المقلبة التي ستشهد تدشين مشروعات ومدن سياحية تعمل برؤية ولغة الاقتصاد الرقمي المقبل.// يتبع //06:29ت م0005