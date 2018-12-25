وفي موضوع آخر، قالت صحيفة عكاظ في افتتاحيتها التي عنونتها بـ(واقتربت نهاية عملاء إيران):مع توقيع اتفاقات السويد وصدور القرار الدولي 2451، لم يعد أمام مليشيا الحوثي الإيرانية إلا تجرع السم والانسحاب من الحديدة ومينائها، وإلا فإن القادم سيكون أمرّ، ولن تقوى على الصمود أمامه أو مواجهته سواء من قبل القوات الشرعية اليمنية، أو من المجتمع الدولي الذي عقد العزم على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة الانقلابية.وأضافت أنه قد تزامنت أولى خطوات طرد عملاء الملالي مع بدء رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كمارت مهمّته في المدينة أمس، بزيارة إلى مينائها الإستراتيجي الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء. ومع انعقاد الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار المقرّر غدا (الأربعاء) بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإنه يتوجّب على الانقلابيين الانسحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 يناير القادم.وبينت أنه من المؤكد أن تنفيذ اتفاق الحديدة وطرد الجماعة الإرهابية العميلة منها، سوف يتبعه تطبيق هذا النموذج في محافظات أخرى مثل صنعاء وتعز، لتطهير اليمن من هذا الكابوس، ووضع نهاية لانقلاب دموي أراد خطف اليمن وتحويله إلى بؤرة للإرهاب، إلا أنه أخفق في تنفيذ مشروعه التدميري بفضل أبناء اليمن، ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.// انتهى //06:29ت م0006